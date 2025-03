Umweltschutz genießt Vorrang im Linzer Donauhafen

Im Linzer Donauhafen wurden Anfang 2025 zwei weitere Landstromstationen im Bereich Hafenbecken 2 (Südkai) an das Stromnetz angeschlossen.Mit den nun insgesamt acht in Betrieb befindlichen Stationen im Linz AG Hafen können Lärmemissionen sowie Schadstoffbelastungen deutlich reduziert werden, da der Einsatz von bordeigenen Dieselaggregaten nicht mehr notwendig bzw.erlaubt ist.„Zielsetzung unserer Strategie ist es, die positive Entwicklung unseres Konzerns und umweltverträgliches Handeln als selbstverständliche Bestandteile bei all unseren Planungen und Maßnahmen miteinander zu verbinden.Diese Strategie lebt in der gesamten Hafentransformation und wird auch im Landstromangebot sichtbar“, sagt DI Erich Haider, MBA, Generaldirektor der Linz AG.

