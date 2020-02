TX Logistik: Premiere für NiKRASA-System in Ungarn

Die TX Logistik AG setzt das NiKRASA-System, mit dem sich nicht kranbare Sattelauflieger auf die Bahn verladen lassen, jetzt auch in Ungarn ein. Der erste Transport für einen dort ansässigen Kunden erfolgte auf der Relation zwischen Budapest und Herne im Ruhrgebiet.

„Zwischen Ungarn und Deutschland gab es schon immer volumenstarke Verkehre. Für den Schienentransport standen bisher aber lediglich nur eine sehr geringe Anzahl an kranbaren Sattelaufliegern in Ungarn zur Verfügung“, erläutert Bernd Weisweiler, Director Business Development, Innovation and Funding von TX Logistik. „Unser NiKRASASystem, mit dem wir fast jeden Sattelauflieger einfach und schnell auf die Schiene bringen können, stößt bei den ungarischen Spediteuren daher auf großes Interesse.“

Als Neukunde konnte International Alexander Hungary gewonnen werden, für den der erste nicht kranbare Sattelauflieger jetzt im Budapester Schienenterminal Mahart Container Center zum Transport nach Deutschland verladen wurde. „Gerade auf unserer Verbindung zwischen Herne und Budapest, die wir aktuell mit fünf Rundläufen pro Woche fahren, sehen wir gute Chancen für weitere NiKRASAKunden“, sagt Bernd Weisweiler.

Mit der Relation Herne – Budapest könnten Kunden nun auf insgesamt zehn Verbindungen das NiKRASA-System nutzen. „Dieses Netzwerk wollen wir künftig mit weiteren Linien verdichten und so gleichzeitig die Entwicklung des europäischen TXL- und Mercitalia-Netzes unterstützen“, erläutert Christoph Dörre, Manager NiKRASA und Business Development, Innovation and Funding von TX Logistik.

Die TX Logistik AG wurde 1999 als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen gegründet und bietet mit Verbindungen in elf Ländern ein leistungsfähiges europäisches Netzwerk. Mit rund 580 Mitarbeitenden und 9,1 Mrd. gefahrenen Tonnenkilometer erwirtschaftete das Unternehmen 2018 einen Jahresumsatz von 250 Mio. Euro. Seit Jänner 2017 gehört TX Logistik zu 100 Prozent der Mercitalia Logistics S.p.A., einer Tochtergesellschaft der Ferrovie dello Stato Italiane.

www.txlogistik.eu