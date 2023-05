TX Logistik bekommt 40 neue Vectron Lokomotiven

Die ersten Modelle von Siemens Mobility sollen ab September 2024 an das EVU übergeben werden.

Die TX Logistik AG baut ihre Flotte an eigenen Lokomotiven für den intermodalen Transport weiter aus.Gemeinsam mit der italienischen Bahn Ferrovie dello Stato als Muttergesellschaft ist dazu mit dem Schienenfahrzeughersteller Siemens Mobility auf der Fachmesse transport logistic ein Vertrag über den Kauf von 40 modernen Vectron-Lokomotiven in der Variante MS unterzeichnet worden.Optional wurde zudem der Erwerb von 25 zusätzlichen Vectron vereinbart, welche sowohl der MS als auch AC Varianten beinhaltet.Mit dem Kauf der neuen Lokomotiven will TX Logistik die Kapazitäten schaffen, um im internationalen Schienengüterverkehr weiterhin zu wachsen.Dazu wurden die Maschinen mit verschiedenen Länderpaketen bestellt.