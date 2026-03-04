Turkish Cargo streicht Frachtflüge am Linz Airport

Damit entfällt bis zu einem Viertel der wöchentlichen Aircargo-Transporte. Hoffnung auf Rückkehr im Winterflugplan lebt.

Der Linzer Flughafen steht vor einer weiteren wirtschaftlichen Herausforderung.Wie der ORF OÖ berichtet, zieht die Fluggesellschaft Turkish Airlines ihre Frachtflugzeuge mit Ende März aus Oberösterreich ab.Damit entfällt bis zu einem Viertel der wöchentlichen Cargo-Flüge am Standort Linz-Hörsching.Für den Linz Airport bedeutet das vor allem geringere Einnahmen aus Landeentgelten.Laut Flughafensprecher Ingo Hagedorn werden die wegfallenden Gebühren für bis zu vier wöchentliche Flüge zwar spürbar sein, jedoch keine dramatischen Auswirkungen haben.