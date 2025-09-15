Turkish Cargo hat neuen GSSA in der Slowakei

15.09.2025

Der Partner 4RCargo wird die Fluggesellschaft von einem neuen Büro in Bratislava vertreten.

Turkish Cargo hat neuen GSSA in der Slowakei Bild: Turkish Cargo
4RCargo wurde kürzlich zum exklusiven General Sales and Service Agent (GSSA) von Turkish Cargo in der Slowakei ernannt.Die neue Partnerschaft eröffnet den Kunden auf dem slowakischen Markt den Zugang zum Netzwerk der Fluggesellschaft, das über Wien, Frankfurt, Linz, München und Prag Anbindungen zum zentralen Hub in Istanbul bietet.Als Reaktion auf die Marktnachfrage eröffnete 4RCargo Anfang des Jahres ein Büro in Bratislava, was ein klares Bekenntnis zur Region darstellt und den Weg für die Ernennung zum exklusiven GSSA von Turkish Cargo in der Slowakei geebnet hat.Die Verkaufstätigkeit wird von einem spezialisierten Team durchgeführt.„Wir freuen uns das Turkish Cargo-Team auf dem slowakischen Markt vertreten zu dürfen und mit ihm zusammenzuarbeiten.

