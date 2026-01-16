Flughafen Wien: Handling-Partner für Turkish Airlines

Die türkische Fluggesellschaft betraut den Vienna International Airport mit der Durchführung der gesamten Bodenabfertigung bis 2030.

Bild: Vienna Airport / Von links: Mag. Michael Zach, Senior Vice President Ground Handling & Cargo Operations der Flughafen Wien AG, Serkan Özbüyükyörük, General Manager von Turkish Airlines in Österreich und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG freuen sich über den neuen Ground Handling-Vertrag.

Turkish Airlines beauftragt den Flughafen Wien mit der Durchführung sämtlicher Ground-Handling-Leistungen.Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre bis 2030 und stärkt die langjährige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.Die Fluggesellschaft ist seit fast 65 Jahren am Standort präsent und verbindet Wien fünfmal täglich mit dem Luftfahrt-Drehkreuz Istanbul.„Turkish Airlines ist einer unserer wichtigsten Airline-Partner und die fünftgrößte Fluglinie am Standort Wien.Die Entscheidung der Airline, die Abfertigung dem Flughafen Wien zu übertragen, ist ein klares Vertrauenssignal in unsere Qualität und operative Verlässlichkeit.