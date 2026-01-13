Turkish Airlines startet Phase 2 für SmartIST-Terminal

13.01.2026

Der Beitrag des Unternehmens zur Wirtschaft des Landes soll sich von 65 Mrd. USD auf 144 Mrd. USD im Jahr 2033 erhöhen.

Turkish Airlines startet Phase 2 für SmartIST-Terminal Bild: Turkish Cargo
Turkish Airlines hat den Grundstein für ein neues Investitionsprogramm im Wert von 2 Mrd.EUR gelegt.Im Rahmen der strategischen Maßnahmen, die im Einklang mit der Vision 2033 der nationalen Fluggesellschaft stehen, fanden Spatenstiche an unterschiedlichen Standorten statt, insbesondere am Flughafen Istanbul.In der zweiten Ausbauphase des Luftfrachtterminals SmartIST wird die Nutzfläche der Anlage vergrößert.Die Frachtumschlagkapazität wird sich von derzeit 2,2 Mio.

