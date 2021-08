TSB Cargo: Magnetschwebebahn für den Gütertransport

Das Transport System Bögl eignet sich zur Verteilung von Gütern zwischen stark frequentierten Logistikhubs wie Hafenterminals oder in der Hinterlandanbindung an Dry Ports.

Das TSB Cargo System hat seinen Betrieb auf der 860 Meter langen Erprobungsstrecke in Sengenthal aufgenommen.Mit der Magnetschwebetechnologie bietet das vollautomatisierte Transport System Bögl (TSB) auch für den Güterverkehr eine emissionsarme Alternative zum Straßentransport.Bei einer Taktfolgezeit von 20 Sekunden können bis zu 180 Container pro Stunde und Richtung einzeln bei Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern vollelektrisch transportiert werden.Einsatzmöglichkeiten für das TSB Cargo bestehen in der Verteilung von Gütern zwischen stark frequentierten Logistikhubs wie zum Beispiel Hafenterminals oder in der Hinterlandanbindung an sogenannte Dry Ports.Da aktuell im Container-Einzeltransport hauptsächlich dieselbetriebene Lkw eingesetzt werden, führt die Verlagerung auf ein vollelektrisches System wie TSB Cargo zu einer CO2-Reduktion in der Transportkette und entlastet die Infrastruktur im Hafen.