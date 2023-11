„Truck of the Year 2024“: Sieg für Volvo FH Electric

Der schwere Elektro-Lkw von Volvo ist zum internationalen Lastkraftwagen des Jahres 2024 gewählt worden.Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks, nahm die prestigeträchtige Auszeichnung vorgestern Abend auf der Solutrans Transport Exhibition in Lyon entgegen.In der Begründung ihrer Entscheidung lobt die Jury die Leistung des Volvo FH Electric, die geschmeidige Beschleunigung, die Geräuscharmut und das vibrationsfreie Fahrverhalten.„Mit dem FH Electric hat Volvo Trucks ein hochmodernes, batterieelektrisches Fahrzeugmodell entwickelt, das sich für eine breite Palette von Transportaufgaben eignet.Das ist ein Beweis dafür, dass die Energiewende auch im heutigen schwierigen wirtschaftlichen Umfeld an Stärke gewinnt", sagte Gianenrico Griffini, Vorsitzender des International Truck of the Year.

