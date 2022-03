Transportbranchen benötigen spürbare Entlastungen

Alexander Klacska: „Es scheint, als wurde auf jene, die die hohen Kosten am meisten spüren, wieder einmal vergessen.“

Für Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), ist das am Wochenende von der Bundesregierung präsentierte Energiepaket „bestenfalls ein erster Schritt“.Denn gerade für jene Branchen, die auf Energie und Treibstoff angewiesen sind, sei im Paket kaum etwas dabei.Denn egal, ob im Gütertransport oder im Personenverkehr – für die Transportunternehmen gehe die Kostenexplosion bei den Energiepreisen mit einer Erhöhung des Energiekostenanteils an den Gesamtkostenanteil von zuvor 18 bis 20 Prozent auf 27 bis 30 Prozent einher.„Das kann kein Unternehmen lange alleine stemmen“, sagt Alexander Klacska.Er fordert vor allem Bundesministerin Leonore Gewessler auf, „hier der Realität ins Auge zu sehen: Wir können nicht alle von heute auf morgen auf alternative Antriebe umsteigen.