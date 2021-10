Transportbranche drängt auf Förderung neuer Technologien

„Der Einstieg in CO2-Bepreisung ist schmerzhaft, aber mit Augenmaß ausgestaltet“, befindet Bundesspartenobmann Alexander Klacska.

Die ökosoziale Steuerreform bringe auf der einen Seite Entlastung.„Auf der anderen Seite ist die Einführung einer CO2-Bepreisung für die Transportbranche natürlich schmerzhaft, da sie zum überwiegenden Teil derzeit auf fossile Energieträger angewiesen ist“, kommentiert Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die von der Regierung vorgestellte ökosoziale Steuerreform.Die Mobilitätswirtschaft erkennt aber an, dass der Preispfad für den CO2-Preis der nächsten Jahre „mit Augenmaß“ gewählt wurde.„Als besonders betroffene Branche erwarten wir uns, dass die Regierung jetzt bei der genauen Ausgestaltung der Abfederungsmaßnahmen ebenfalls mit Augenmaß vorgeht“, so Alexander Klacska.Wichtig sei außerdem, dass ein Teil der Mehreinnahmen aus der CO2-Bepreisung zur Förderung neuer Technologien zur Verfügung gestellt wird.