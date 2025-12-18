TransOcean Shipping: In 20 Jahren zum „Global Player“

18.12.2025

Die in Wien gegründete Transportagentur zählt heute zu den Fixpunkten in der maritimen Szene in Österreich.

TransOcean Shipping: In 20 Jahren zum „Global Player“ Bild: TransOcean
Am 1.Juli 2005 nahm die TransOcean Transportagentur GmbH in Wien die operative Tätigkeit auf.Trotz anfänglichem Gegenwind beschäftigt das eigentümergeführte Unternehmen heute rund 110 Mitarbeitende an Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Griechenland, Türkei und in den USA.Die Büros in Istanbul und Piräus erblickten 2024 und 2025 das Licht der Welt.Nächstes Jahr sind das „go live“ des neuen, selbstentwickelten Transportmanagementsystems (TMS) und der Markteintritt in Italien geplant.

