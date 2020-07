Transco Süd: 50 Jahre „business in motion“

Nach einem halben Jahrhundert ist der Logistiker an 30 Standorten in zehn Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 580 Mitarbeitende

Am 1. Juli 1970 wurde die Transco Süd Internationale Transporte GmbH in Konstanz gegründet. Inzwischen weit über die Bodenseeregion hinaus bekannt, hat sich der Jubilar zu einem renommierten, europäischen Unternehmen in der Logistikbranche entwickelt, das seit 2004 von Christian Bücheler als geschäftsführender Gesellschafter geleitet wird.

„Mit einer Vielzahl unserer Kunden durften wir mitwachsen und sie so auf ihrem Erfolgsweg begleiten. Oft wurden aus Transportaufträgen langjährige Geschäftsbeziehungen und es sind bedeutende, vertrauensvolle Partnerschaften entstanden“, heißt es dazu seitens Transco in einer Pressemitteilung.

Die Transco-Gruppe ist ein Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Singen in Baden-Württemberg. Das Unternehmen hat 30 Standorte in zehn Ländern und beschäftigt rund 580 Mitarbeitende. Im Speditionsbereich verfügt Transco über 550 eigene Transporteinheiten. Im Logistikbereich werden auf 120.000 m² Lagerfläche kundenspezifische Lösungen umgesetzt.

