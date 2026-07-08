Thomas Kargl: Comeback bei der ÖBB Rail Cargo Group

Der erfahrene Bahnlogistiker ist als Business Unit Manager in die Geschäftsleitung zurückgekehrt.

Bei der ÖBB Rail Cargo Group (ÖBB) gibt es einen prominenten personellen Neuzugang/Rückkehrer.Thomas Kargl, ehemals Vorstand des Unternehmens, bekleidet neu die Funktion als Business Unit Manager Mineral Oil / Agriculture / Chemicals.Damit verstärkt der Bahnlogistik-Experte die Geschäftsleitung des Unternehmens.Als einer der führenden Akteure im Schienengüterverkehr in Europa gestaltet die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) die Branche an 365 Tagen im Jahr.Mit der Präsenz in 18 Ländern – 14 davon in Eigentraktion – verbindet der Bahnlogistik-Spezialist Menschen, Unternehmen und Märkte von der ersten bis zur letzten Meile.