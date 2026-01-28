Thielemann Group investiert groß im Rheinhafen Krefeld

28.01.2026

Standort mit multimodaler Infrastruktur ermöglicht künftig die stärkere Nutzung von Bahnlogistik und Binnenschifffahrt.

Thielemann Group investiert groß im Rheinhafen Krefeld Bild: Thielemann Group
Die Thielemann Group hat ein exklusives Baugrundstück im Rheinhafen Krefeld erworben.In unmittelbarer Nachbarschaft zum Krefelder Container Terminal (KCT) entwickelt sie auf über 60.000 m² einen Campus mit zwei Logistikimmobilien und insgesamt knapp 40.000 m² Hallenfläche.Der Baustart ist für Ende 2026 geplant.

