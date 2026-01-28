Thielemann Group investiert groß im Rheinhafen Krefeld

Standort mit multimodaler Infrastruktur ermöglicht künftig die stärkere Nutzung von Bahnlogistik und Binnenschifffahrt.

Die Thielemann Group hat ein exklusives Baugrundstück im Rheinhafen Krefeld erworben.In unmittelbarer Nachbarschaft zum Krefelder Container Terminal (KCT) entwickelt sie auf über 60.000 m² einen Campus mit zwei Logistikimmobilien und insgesamt knapp 40.000 m² Hallenfläche.Der Baustart ist für Ende 2026 geplant.