TFG Transfracht erstmals mit einer Dänemark-Verbindung

Per Güterzug werden gegenüber dem Straßentransport rund 900 Kilogramm CO2-Emissionen eingespart.

Die DB Cargo-Tochter TFG Transfracht hat ihr Albatros Express-Neztwerk nach Norden hin ausgedehnt.Ab sofort gelangen Container aus Bremerhaven und Hamburg auch per Bahntransport nach Dänemark und retour.Statt wie bisher auf der Straße oder per Feederschiff fahren die Boxen auf den täglichen Zügen ab dem Rangierbahnhof Maschen in Richtung Norden mit.Aktuelle Ziele sind Taulov bei Fredericia und Høje Taastrup.Auch Aarhus, Esbjerg und Aalborg sind möglich.