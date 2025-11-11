Anzeige

Temu und Shein optimieren ihre Logistikströme

11.11.2025

Die chinesischen Online-Riesen bauen ihre Kapazitäten in Europa massiv aus – unter dem Motto: Local-to-Local statt Cross-Border.

Temu und Shein optimieren ihre Logistikströme Bild: AdobeStock
Damit Europa nicht zum reinen Absatzmarkt wird, sondern Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Daten auch in eigenen Händen behält, ist strategisches Handeln gefragt: Lieferketten müssen diversifiziert, Partnerschaften mit klaren Spielregeln aufgesetzt, Betriebseffizienz und Skalierung gesteigert sowie Innovation und Differenzierung beschleunigt werden.Chinesische Online-Plattformen wie Temu und Shein verändern die europäischen Handels- und Logistikstrukturen in hohem Tempo.Mit massiven Investitionen in eigene Fulfillment- und Distributionszentren etablieren sie lokale Liefernetzwerke, die klassische Paketdienste und Händler zum Umdenken zwingen.Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des unabhängigen Schweizer Beratungsunternehmens SKR AG aus Luzern.„Temu und Shein bauen in zwölf Monaten auf, wofür etablierte Anbieter Jahre gebraucht haben", sagt Rico Back, Managing Partner der SKR AG.

