Tailwind Shipping Lines: Neuer Anlauf für Textilware in Koper

Reederei der Lidl Stiftung stärkt ihre Asien-Mittelmeer-Verbindung mit einem Stopp in Colombo und einer höheren Frequenz für Ladung aus Bangladesch.

Tailwind Shipping Lines, ein Tochterunternehmen von Lidl International, passt die Fahrpläne ihrer beiden Liniendienste an die Kundenbedürfnisse an.Dafür wird der Panda-Express-Service (PAX) zwischen China und Europa um einen Hafenanlauf in Colombo auf Sri Lanka erweitert.Dort sollen die fünf, jeweils etwa 5.000+ TEU-Containerschiffe des PAX künftig auch Ladung des Tiger-Express-Service (TEX) aufnehmen.Durch das Umladen in Colombo bietet Tailwind eine höhere Abfahrten-Frequenz für Ladung aus Bangladesch und einen weiteren Zielhafen im Mittelmeerraum.