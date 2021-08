Swissport feiert 25-jähriges Firmenjubiläum

Unter dem Namen „Swissair Ground Services International AG" wurde Swissport am 16.August 1996 in der Schweiz gegründet.Die rechtliche Trennung von der Muttergesellschaft Swissair war der Grundstein für eine weltweite Wachstums- und Erfolgsgeschichte.Von den bescheidenen Anfängen mit Betrieben an den Flughäfen Zürich, Genf und Basel hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Dienstleister und zum bevorzugten Partner vieler renommierter Fluggesellschaften entwickelt.Heute vertrauen rund 850 Airlines auf Swissport als Outsourcing-Partner.

