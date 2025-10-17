Swiftair fliegt Cargo für DHL, FedEx und UPS

Der spanische Spezialist für Luftfrachtservices bietet Wet-Lease- und Charterflüge sowie Flugzeugwartungsdienste an.

Mit Swiftair begrüßt der internationale Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) ein weiteres neues Mitglied aus dem Bereich Air Cargo.Die spanische Frachtfluggesellschaft bedient primär Strecken innerhalb Europas sowie nach Nord- und Westafrika.Zu ihrem Kundenstamm zählen global führende Logistikunternehmen, ebenso die Vereinten Nationen.„Die Luftfracht befindet sich in wichtigen Umbruchsprozessen.Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Air-Cargo-Business brauchen wir ständig neue und flexible Lösungen“, sagt Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director.