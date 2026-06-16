Straße-Straße-Boom belastet das Cargo Terminal Graz

Das gesamte Transportvolumen erreicht bereits heute Mengen, die ursprünglich erst in mehreren Jahren erwartet wurden.

Die Bedeutung der Adriahäfen und der südlichen Transportkorridore für die österreichische und europäische Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.Gleichzeitig führten globale Veränderungen in den Produktions- und Lieferketten sowie steigende Containerverkehre zu einem starken Wachstum im kombinierten Güterverkehr.Diese Entwicklung macht sich auch am Cargo Terminal Graz bemerkbar.Zwar wurde mit der 2024 in Betrieb genommenen Erweiterung die Verlagerung von Gütern auf die Schiene weiter gestärkt.Jedoch liegt die Nachfrage inzwischen deutlich über den Prognosen und bewirkt zeitweise Kapazitätsengpässen im Betrieb.