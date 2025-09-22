Stena Line schickt neue Hybrid-Frachtfähre auf die Reise

22.09.2025

Die „Stena Futura“ wurde für den Betrieb mit Methanol gebaut und erhöht die Frachtkapazität auf der Strecke Belfast-Heysham.

Stena Line schickt neue Hybrid-Frachtfähre auf die Reise Bild: Stena Line
Stena Line hat die erste ihrer neuen Hybrid-Frachtfähren im Hafen Belfast übernommen.Die „Stena Futura“ ist ab 22.September auf der Frachtroute Belfast-Heysham in Betrieb.Das 147 Meter lange Schiff wird 12 Abfahrten pro Woche durchführen und so zusätzliche Frachtkapazität auf der Route bereitstellen, die lokale Spediteure direkt an das Straßengüterverkehrsnetz Nordenglands anbindet.Das Schwesterschiff „Stena Connecta“ befindet sich derzeit im Bau und soll ab Anfang 2026 ebenfalls auf der Strecke von Nordirland nach Nordwest-England fahren.

