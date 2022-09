Stefan Krauter: „Unsere Arbeit ist in Sachen Nachhaltigkeit nie getan.“

Der internationale Logistikdienstleister cargo-partner setzt auf eine möglichst ökologische Gestaltung seiner be- und entstehenden Lagergebäude in Europa.

Der internationale Logistikdienstleister arbeitet kontinuierlich daran, seinen Lagerbetrieb ökologisch nachhaltiger zu gestalten: Vom preisgekrönten Lager in Holzbauweise in Österreich bis zum direkten Bahnanschluss bei einem Warehouse in der Slowakei. 2018 eröffnete cargo-partner sein iLogistics Center Fischamend in der Nähe des Flughafens Wien in Vollholzbauweise.Bei dem Gebäude mit 12.500 m² Fläche, wurden 4.200 m³ Holz verbaut.