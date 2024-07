Spedition Fuchs ist neu im Kreis der Leitbetriebe Austria

Die Spedition Fuchs mit Hauptsitz in Wien wurde beim Sommerfest der Leitbetriebe Austria feierlich als Leitbetrieb zertifiziert.Die Auszeichnung ist ein Gütesiegel für Exzellenz am Wirtschaftsstandort Österreich und würdigt Unternehmen, die sich zu nachhaltigem Wirtschaften, Innovation sowie zu ökologischer und sozialer Verantwortung bekennen. „Die Spedition Fuchs ist nicht nur ein wirtschaftlich erfolgreicher Dienstleister, sondern zeigt auch in den Bereichen Kundenservice, Sicherheit und Nachhaltigkeit Vorbildwirkung.Gemeinsam setzen wir Meilensteine, um die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich nachhaltig zu stärken“, betonte Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria, bei der Zertifikatsübergabe Anfang Juli in Wien.Mit dem Fokus auf Kundenzufriedenheit, innovative Lösungen und nachhaltige Praktiken zeigt die Spedition Fuchs, wie wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.

