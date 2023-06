Spedination GmbH schafft Raum für weiteres Wachstum

Am neuen Standort in Tirol steht dem Logistiker mehr als doppelt so viel Bürofläche zu Verfügung.

Die Spedination GmbH hat ihren Hauptsitz von Schwoich in Tirol in das benachbarte Langkampfen verlegt.Der hybriden Spedition steht mit 650 m² jetzt mehr als doppelt so viel Bürofläche wie am alten Standort zur Verfügung.Darüber hinaus hat das Unternehmen die Möglichkeit, weitere Räume mit 350 m² zu beziehen sowie ein darunterliegendes Hochregallager mit 1.000 m² zu nutzen.„Seit unserer Gründung vor rund zweieinhalb Jahren verfolgen wir einen konsequenten Wachstumskurs.