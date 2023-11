Spedination eröffnet Niederlassung in Aschaffenburg

Der Tiroler Transportdienstleister Spedination baut seine Präsenz in Deutschland weiter aus.Die hybride Spedition mit Hauptsitz in Langkampfen in Tirol hat eine neue Niederlassung im fränkischen Aschaffenburg eröffnet.Mit der bereits vorhandenen Vertretung in Kiefersfelden verfügt das Unternehmen damit jetzt über zwei Standorte in Deutschland.„Seit unserer Gründung vor drei Jahren verfolgen wir einen klaren Wachstumskurs.Mit der Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Aschaffenburg sind wir unserem Ziel, flächendeckend in Deutschland vertreten zu sein, ein bedeutendes Stück nähergekommen“, sagt Thomas Kogler, Eigentümer und Geschäftsführer von Spedination.

