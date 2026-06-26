Spannende Logistik für Mega-Holzhotel am Flughafen Wien

Die AirportCity ist jetzt Standort der weltweit größten Unterkunft in Holzbauweise. 4.000 m3 CLT kamen von Theurl aus Kärnten.

Bild: NLK Pfeiffer / Bei der Eröffnung des neuen Flughafenhotels „Leonardo Smart“ (v.l.n.r.): Flughafen-Vorstand Günther Ofner, Herbert Pinzolits, Eigentümer und CEO MAMMA Group, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stephan Löwel, COO Leonardo Group, und Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien und Standortentwicklung Flughafen Wien.

Gestern wurde am Flughafen Wien im Beisein von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das neue Airport-Hotel „Leonardo Smart“ offiziell eröffnet.Mit 510 Zimmern ist es die weltweit größte Unterkunft in Holzbauweise – und gleichzeitig das größte Hotel im Bundesland überhaupt.Errichtet wurde „Leonardo Smart“ in Rekordzeit von nur 13 Monaten.Verantwortlich für den Holzbau zeichnete die Graf-Holztechnik aus Horn, eine Tochtergesellschaft der Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.