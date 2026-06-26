Spannende Logistik für Mega-Holzhotel am Flughafen Wien

26.06.2026

Die AirportCity ist jetzt Standort der weltweit größten Unterkunft in Holzbauweise. 4.000 m3 CLT kamen von Theurl aus Kärnten.

Spannende Logistik für Mega-Holzhotel am Flughafen Wien Bild: NLK Pfeiffer / Bei der Eröffnung des neuen Flughafenhotels „Leonardo Smart“ (v.l.n.r.): Flughafen-Vorstand Günther Ofner, Herbert Pinzolits, Eigentümer und CEO MAMMA Group, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stephan Löwel, COO Leonardo Group, und Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien und Standortentwicklung Flughafen Wien.
Gestern wurde am Flughafen Wien im Beisein von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das neue Airport-Hotel „Leonardo Smart“ offiziell eröffnet.Mit 510 Zimmern ist es die weltweit größte Unterkunft in Holzbauweise – und gleichzeitig das größte Hotel im Bundesland überhaupt.Errichtet wurde „Leonardo Smart“ in Rekordzeit von nur 13 Monaten.Verantwortlich für den Holzbau zeichnete die Graf-Holztechnik aus Horn, eine Tochtergesellschaft der Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Statt mit der Bahn fahren große Baustoff-Mengen auf der Straße

Robert Schmid, Chef der gleichnamigen Industrieholding, ortet beim Verkehrsträger Schiene noch viel brach liegendes Potenzial in Österreich.

25.06.2026

35 Jahre EPAL: Rückgrat für die globale Transportlogistik

Die Prinzipien der Wiederverwendung, des Tauschs, der Reparatur und des Recyclings von Paletten sind ein Musterbeispiel für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

25.06.2026

Customs Support Group jetzt auch in Österreich

Übernahme der Trovino GmbH stärkt die Zoll- und Luftfrachtkompetenz in Mittel- und Osteuropa.

23.06.2026