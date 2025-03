SkyCell macht Rückreise von Pharmacontainern emissionsfrei

Der Schweizer Kühlcontainer-Hersteller für Luftfrachttransporte SkyCell lanciert in Zusammenarbeit mit Emirates SkyCargo und einer weiteren noch bekanntzugebenden großen Fluggesellschaft „Net Zero Reverse“.Diese Methode der emissionsfreien Rückführung von temperaturregulierten Pharmacontainern soll die CO2-Emissionen laut einer Mitteilung von SkyCell auf Null reduzieren.Wie die im Technopark Zürich ansässige Firma erklärt, schraube bereits die Verwendung der SkyCell-Container die Emissionen um 50 Prozent herab.Um eine weitere Reduktion auf insgesamt über 90 Prozent im Vergleich zur entsprechenden Luftfracht zu erreichen, nutzt das Konzept von „Net Zero Reverse“ für die Rücksendung leerer Container ein Einweg-Leasingmodell für Fluggesellschaften und Seefracht.Nachdem die Sendungen ihren Bestimmungsort erreicht haben, werden die leeren Container per Seefracht zurückgeschickt.

