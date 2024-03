Saison 2023/24: DB Schenker war für den ÖSV am Start

Ski-Equipment mit einem Gesamtvolumen von mehr als 75 Tonnen hat das Logistikunternehmen DB Schenker in der aktuellen Saison 2023/2024 im Auftrag des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) zu den Wettkampfstätten und Trainingslagern in aller Welt transportiert.Denn die Wintersportlerinnen und -sportler sind rund um den Globus unterwegs, wie die Destinationen Chile, Neuseeland und USA zeigen.Von Mitte August bis Mitte Oktober 2023 fanden Trainingslager in Neuseeland und Chile statt, wobei DB Schenker bereits Mitte Juli knapp 19 Tonnen Ski-Equipment nach Chile sowie 3 Tonnen nach Neuseeland transportierte.Zu den Weltcuprennen in den USA wurden 14 Tonnen Skiausrüstung geliefert und zum Europacup rund 2 Tonnen.„Die Athletinnen und Athleten sollen sich keine Gedanken über den Transport ihrer Ausrüstung machen, sondern sich ganz auf ihre sportlichen Leistungen konzentrieren können.

