Siemens Mobility macht Gleise nach Koper fit

Bild: Port of Koper

Das Verkehrstechnik-Unternehmen Siemens Mobility stattet die in Ausbau befindliche Bahnstrecke zwischen dem slowenischen Adriahafen Koper und der Ortschaft Divača mit moderner Signal- und Leittechnik aus.Betrieblich kommt ein elektronisches Stellwerk SIMIS W zur Zugsteuerung zum Einsatz.Auch die Integration in das Leitsystem ILTIS Net ist vorgesehen.Auf diese Weise können auf der 27 Kilometer langen Strecke pro Tag bis zu 120 Züge fahren, die Höchstgeschwindigkeiten von 160 km/h erreichen.Aufgrund der anspruchsvollen Topografie verlaufen etwa 75 Prozent des Neubauprojekts in Tunnel.