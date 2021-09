Sea Connect wird Teil der Samskip Group

Die Transaktion bietet Wachstumschancen in Russland und neue Möglichkeiten für Importeure und Exporteure in der Region.

Die europäische Transportlogistik-Gruppe Samskip hat ihre Aktivitäten im Ostseeraum durch die Übernahme des Shortsea-Spezialisten Sea Connect ausgeweitet.Die in Klaipeda ansässige Reederei, die in Samskip Sea Connect umbenannt wird, bietet Shortsea-Dienste zwischen Russland, Litauen, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden an.Sea Connect betreibt drei Containerschiffe der Eisklasse 1A, die zweimal wöchentlich St.Petersburg und Rotterdam sowie wöchentlich Hamburg und Aarhus anlaufen.„Diese Übernahme stärkt unsere Position in Russland, in den Niederlanden und in einigen wichtigen Ostseehäfen", kommentiert Kari-Pekka Laaksonen, Chief Executive Officer von Samskip.