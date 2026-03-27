Shein wird GoGreen Plus-Kunde von DHL Express

Der Modehändler aus China baut seine Initiativen für nachhaltigen Flugkraftstoff aus, darunter SAF-Partnerschaften mit Lufthansa Cargo, Atlas Air und Air China Cargo.

Shein hat am 24.März eine SAF-Vereinbarung mit DHL unterzeichnet.Der globale Online-Einzelhändler für Mode und Lifestyle wird den GoGreen Plus-Service nutzen und damit den Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) in der Luftfrachtlogistik unterstützen.Die Zusammenarbeit ist Teil der umfassenderen Bemühungen von Shein zur Reduzierung der mit dem Luftverkehr verbundenen CO₂-Emissionen.Der GoGreen Plus-Service von DHL ermöglicht es Firmenkunden, den Einsatz von SAF zu unterstützen, indem dieser zur Flugtreibstoffversorgung innerhalb des Netzwerks verwendet wird.