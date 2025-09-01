Seefracht: Mit „Shortcut“ von China nach Europa

Neue Routenführung durch Arktische Gewässer empfiehlt sich als Alternativweg zum Schiffsverkehr durch den Suezkanal und über das Kap der Guten Hoffnung.

Die Reederei Sea Legend aus Singapur plant die Durchführung eines Test-Containerdienstes über das nördliche Eismeer.Die Streckenführung entlang der russischen Küste soll die Transportzeit von China nach Nordeuropa auf 18 bis 20 Tage verkürzen - im Vergleich zu 40 bis 50 Tagen über den Suezkanal oder das Kap der Guten Hoffnung.Auch verglichen mit der interkontinentalen Bahnstrecke mit 25 Tagen Laufzeit verspricht die Arktis-Route eine Zeitersparnis bei deutlich höherer Frachtkapazität.Der geplante Testlauf verbindet die Häfen Qingdao, Shanghai und Ningbo in China mit Felixstowe, Rotterdam, Hamburg und Danzig in Europa.Das erste Schiff soll Qingdao am 16.