Seefracht: Mit „Shortcut“ von China nach Europa

01.09.2025

Neue Routenführung durch Arktische Gewässer empfiehlt sich als Alternativweg zum Schiffsverkehr durch den Suezkanal und über das Kap der Guten Hoffnung.

Seefracht: Mit „Shortcut“ von China nach Europa Bild: Port Gdansk
Die Reederei Sea Legend aus Singapur plant die Durchführung eines Test-Containerdienstes über das nördliche Eismeer.Die Streckenführung entlang der russischen Küste soll die Transportzeit von China nach Nordeuropa auf 18 bis 20 Tage verkürzen - im Vergleich zu 40 bis 50 Tagen über den Suezkanal oder das Kap der Guten Hoffnung.Auch verglichen mit der interkontinentalen Bahnstrecke mit 25 Tagen Laufzeit verspricht die Arktis-Route eine Zeitersparnis bei deutlich höherer Frachtkapazität.Der geplante Testlauf verbindet die Häfen Qingdao, Shanghai und Ningbo in China mit Felixstowe, Rotterdam, Hamburg und Danzig in Europa.Das erste Schiff soll Qingdao am 16.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Hafen Koper errichtet neues Parkhaus

Ein entsprechender Vertrag mit einem Bauunternehmen wurde kürzlich unterzeichnet; der Projektstart ist noch für dieses Jahr geplant.

29.08.2025

DFDS und TT-Line erhöhen Kapazität im Baltikum-Verkehr

Die Erweiterung erfolgt im Rahmen einer Space-Charter-Vereinbarung und mit dem Einsatz eines neuen Green RoPax-Schiffes.

28.08.2025

Deutsche Wirtschaft abhängig vom Seehandel im Roten Meer

Sechs zentrale maritime Engpässe haben entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Importe und Exporte.

27.08.2025
Anzeige
Anzeige