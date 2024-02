Schwieriger Markt trübt Kombiverkehr-Bilanz ein

Nachfragerückgang, Streiks, Qualitätseinbußen und Kostendruck wirkten sich 2023 auf Sendungsmengen aus. Automatisierte Abwicklung in Terminals hat begonnen.

Nach einer noch leicht positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 haben im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere der Nachfragerückgang nach nationalen und internationalen Transportleistungen, Qualitätseinbußen aufgrund von Baumaßnahmen auf dem Schienennetz, Streiks in Frankreich und Deutschland, aber auch witterungsbedingte Einflüsse im Alpenverkehr sowie die temporäre Schließung des Gotthard-Basistunnels in der Schweiz die Geschäftsergebnisse der Kombiverkehr KG (Frankfurt am Main) beeinträchtigt.Der Logistikdienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf den Kombinierten Verkehr hat das Geschäftsjahr 2023 mit insgesamt 815.467 Lkw-Sendungen (eine Sendung entspricht der Kapazität eines Lastzuges) beziehungsweise 1,63 Mio.TEU abgeschlossen, die von der Straße auf die klimafreundliche Schiene verlagert worden sind.Im Vergleich zum Vorjahr wurden damit insgesamt 15,9 Prozent weniger Container, Wechselbehälter und Sattelanhänger transportiert.