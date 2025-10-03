Schwefelterminal in Brake jetzt bei der J. Müller Gruppe

Das Logistikunternehmen managt ab sofort den Betrieb der Anlage im norddeutschen Seehafen. Fokus liegt künftig auf dem Importmarkt.

Zum 1.Juni 2025 hat die J.Müller SE das Schwefelterminal im Seehafen Brake von der SulServ International GmbH übernommen.Mit der getroffenen Vereinbarung geht die Gesamtverantwortung auf das Traditionsunternehmen in Familienbesitz über.Der Betrieb wird, analog der übrigen operativen Tätigkeiten im Hafen Brake, durch die J.