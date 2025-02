Schlüsselrolle für CMA CGM beim IMEC-Projekt

Im Rahmen seines Staatsbesuchs in Frankreich wurden der indische Premierminister Narendra Modi und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron von Rodolphe Saadé, Vorsitzender und CEO der CMA CGM Group, am Hauptsitz in Marseille empfangen.Im Mittelpunkt der Gespräche stand der Wirtschaftskorridor Indien-Mittlerer Osten-Europa (IMEC).Die strategische Handelsroute soll die Konnektivität zwischen Indien und Europa verbessern.Das IMEC-Projekt zielt darauf ab, den Transit zwischen Europa und Indien durch eine integrierte See- und Landinfrastruktur zu fördern.Der strategische Korridor soll den Handel zwischen der Europäischen Union und dem Nahen Osten stärken.

