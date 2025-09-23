Schaden am Kraftwerk Freudenau bremst Donaulogistik

23.09.2025

Wegen Bruch eines Lagerbolzens steht zurzeit nur die linke Schleusenkammer zur Verfügung. Reparatur dauert bis Ostern 2026.

Schaden am Kraftwerk Freudenau bremst Donaulogistik Bild: Verbund
Im Zuge regelmäßiger Kontrollen haben Verbund-Techniker:innen einen komplizierten Schaden an einer der beiden Schleusenkammern des Donaukraftwerks Freudenau festgestellt.Die rechte Schleusenkammer wurde deshalb aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen.Der Schaden entpuppte sich als komplizierter Bruch in der Mechanik.Für die Reparatur wird eine Sonderanfertigung benötigt, die den enormen Belastungen standhält.Anfertigung von Ersatzteilen, Einbau und Belastungstests werden voraussichtlich bis Ostern 2026 dauern.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Neues viadonau-Infoservice für Schleusenzufahrten

DoRIS – Donau River Information Services hat ein weiteres Tool zur Erhöhung der Sicherheit der Binnenschifffahrt auf der Donau erhalten.

19.09.2025

Plus 8,8 Prozent Gütermenge auf der Donau in Österreich

6,6 Mio. Tonnen Gesamtaufkommen in 2024; keine Änderung im Ranking der österreichischen Binnenhäfen.

27.08.2025

Digital gesteuert: Neuer Lkw-Parkplatz im Duisport

Das Projekt schafft dringend benötigte Kapazitäten für den Güterverkehr und entlastet die angrenzenden Wohngebiete.

27.08.2025
Anzeige
Anzeige