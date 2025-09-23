Schaden am Kraftwerk Freudenau bremst Donaulogistik

Wegen Bruch eines Lagerbolzens steht zurzeit nur die linke Schleusenkammer zur Verfügung. Reparatur dauert bis Ostern 2026.

Im Zuge regelmäßiger Kontrollen haben Verbund-Techniker:innen einen komplizierten Schaden an einer der beiden Schleusenkammern des Donaukraftwerks Freudenau festgestellt.Die rechte Schleusenkammer wurde deshalb aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen.Der Schaden entpuppte sich als komplizierter Bruch in der Mechanik.Für die Reparatur wird eine Sonderanfertigung benötigt, die den enormen Belastungen standhält.Anfertigung von Ersatzteilen, Einbau und Belastungstests werden voraussichtlich bis Ostern 2026 dauern.