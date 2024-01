Scandlines bekommt neuen Leiter des Frachtvertriebs

Nach 30 Jahren bei Scandlines, 10 davon als Leiter des Frachtvertriebs, geht Gerald Lefold in den Ruhestand.Als neuer Leiter des Frachtvertriebs hat die Fährreederei Peter Leschly eingestellt, der unter anderem Erfahrungen von DSV, Maersk und IBM mitbringt.„Mit unserer neuen emissionsfreien Frachtfähre und dem derzeitigen Schwerpunkt einer möglichst einfachen Gestaltung der Reise der Frachtkunden, bin ich zuversichtlich, dass der Bereich auch weiterhin von entscheidender Bedeutung für unser Geschäft sein wird.Gerald Lefold und sein Team haben in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum in unserem Frachtgeschäft erreicht“, so CEO Carsten Nørland.Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Leiter des Frachtvertriebs ist Gerald Lefold zusammen mit Heiko Kähler Geschäftsführer der Scandlines Deutschland GmbH und BorderShops.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login