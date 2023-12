Scandia Logistic startet in das zweite Dezennium

Mit schnellen Transportlösungen per Lkw bietet die Vorarlberger Spedition eine Alternative zur Luftfracht.

Mit einer Poolparty feierte die Scandia Logistic GmbH im Sommer das Jubiläun des zehnjährigen Bestehens.Das Unternehmen ist im August 2013 aus der Firma Guntram Muther Transporte hervorgegangen.Alle Fäden laufen in der Zentrale in Lauterach zusammen.Ein Lager in Schweden dient zur Optimierung der Leistungen.Scandia Logistic bietet Kunden aus Westösterreich, Süddeutschland und der Schweiz tägliche Abfahrten nach Dänemark und Schweden, mit direkten Anschlüssen nach Norwegen und Finnland.