„Save Port of Linz” sichert zentrale Logistikdrehscheibe

Österreichischer Staatspreis für Klimawandelanpassung für die Realisierung eines innovativen Hochwasserschutzsystems.

Bild: BMLUK-Hemerka / Linz AG-Generaldirektor DI Erich Haider, MBA (links) nahm gemeinsam mit Hafendirektor Mag. Harald Kronsteiner; MBA, (2.von rechts) den Preis von Mag. Norbert Totschnig, MSc, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft sowie Klima- und Umweltschutz (Mitte), entgegen. Noch am Foto: Mag. Bernd Vogl, Geschäftsführer Klimafonds (2.v.l.) sowie Ing. Reinhard Suppan, Geschäftsführer der ÖSWAG Werft (rechts).

Am 19.März 2026 erfolgte in Wien die offizielle Verleihung des CliA 2026 – Österreichischer Staatspreis für Klimawandelanpassung.Neben einer Fachjury hat ein Publikums-Voting zu je 50 Prozent über die Platzierung der nominierten Projekte entschieden.In der Kategorie „Hochwasser/Starkregen“ belegte das Hochwasserschutzprojekt „Save Port of Linz“ des Linz AG Hafen den dritten Platz.Das Linzer Hafengebiet ist durch klimawandelbedingte Extremereignisse wie Starkregen und Hochwasser zunehmend gefährdet.