Samskip startet neuen Shortsea-Linienverkehr

Anfang November feiert Samskip die Jungfernfahrt des wöchentlichen Dienstes zwischen Rotterdam, Helsinki, Riga und Hull.Mit der Verbindung reagiert das Unternehmen auf die Nachfrage nach einem zuverlässigen Kurzstreckenseeverkehr in der Ostseeregion.Der Dienst hat eine Transitzeit von 5 Tagen von Riga nach Hull, beziehungsweise von 7 Tagen von Helsinki nach Hull.Auf der neuen Strecke kommen zwei Schiffe zum Einsatz.Die kurze Transitzeit der Route ab Rotterdam mit Ankunft jeden Dienstag Vormittag in Helsinki soll vor allem Kunden wie Einzelhändlern in Finnland zugute kommen.

