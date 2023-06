Salzburg Airport: Leichtes Minus bei der Luftfracht

Der Flughafen arbeitet am Abbau des Investitionsstaus; rund 16 Mio. Euro fließen heuer in das neue Terminal und weitere Projekte.

2022 war das erste Jahr der Erholung für den Flughafen Salzburg. Auch wenn sich viele Reisesparten von den Folgen der Corona-Pandemie beinahe völlig erfangen haben, bleibt die Situation für die Regionalflughäfen herausfordernd. So wurden am Salzburger Flughafen im Jahr 2022 nur 9,9 Tonnen reine Luftfracht abgefertigt.Das entspricht einem Minus von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (10,1 Tonnen).Die Luftfracht-Ersatztransporte per Lkw gingen um 2,2 Prozent auf 9.