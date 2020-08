Salzburg: 2 Mio. Euro Fördermittel für die Bahnlogistik

Mit einer am 4. August vorgestellten Initiative unterstützt das Land Salzburg die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Zwei neue Förderungen bringen finanzielle Zuschüsse sowohl für den Einzelwagentransport wie auch für die Schieneninfrastruktur. „Damit entlasten wir Salzburgs Anrainer und Straßen vom Lkw-Verkehr und leisten zudem einen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit, Lärm- und Klimaschutz“, erläutert Landesrat Stefan Schnöll die Eckpunkte.

Konkret unterstützt das Land Salzburg den Einzelwagenverkehr, „weil kleine Mengen auf der Schiene zum Lkw-Transport am wenigsten konkurrenzfähig sind“. Darüber hinaus will die Landesregierung mit einer attraktiven Instandsetzungsförderung bestehende, aber derzeit ungenutzte Anschlussbahnen reaktivieren.

40 Salzburger Firmen können von den neuen Förderungen profitieren. Stefan Schnöll: „Wir setzen auf direkten Kontakt und eine möglichst unbürokratische Antragsstellung. Insgesamt stellen wir bis 2021 rund zwei Millionen Euro zur Verfügung.“ Anträge können ab 5. August gestellt werden.

Nachdem auch der Bund an einer Förderung arbeitet, wird die Offensive nach zwei Jahren evaluiert und in Abstimmung mit dem BMK dann nachjustiert. „Salzburg übernimmt mit der Güterverkehrsoffensive eine Vorreiterrolle: Kein anderes Bundesland hat vergleichbare Förderinstrumente“, betont der Verkehrslandesrat. Er hofft, dass auch der Bund bald seine Förderung in Angriff nimmt.

Der Güterverkehr auf der Schiene mit Einzelwagen ist teurer als auf der Straße und kann ohne öffentliche Unterstützung nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden. „Unternehmen berichten, dass insbesondere diese Transporte nicht wirtschaftlich ist. Deshalb braucht es unsere Unterstützung“, erläutert Stefan Schnöll.

Für beide Förderungen sind Deckelungen festgesetzt: Die Einzelwagen-Förderung ist mit 25.000 Euro beziehungsweise 125 Einzelwaggons pro Firma und Jahr und die Reaktivierungs-Förderung mit 50.000 Euro je Firma und Anschlussbahn limitiert.

Daten und Fakten Schienengüterverkehr Salzburg

Anschlussbahnen in Salzburg: 43, davon 28 in Betrieb

Waggonfahrten auf Anschlussbahnen (Durchschnitt 2016 und 2017): 57.112, davon 37 Prozent im Einzelwagenverkehr und 63 Prozent im Ganzzugsverkehr

Verlagerungspotenzial: 21.207 Waggons, das entspricht 42.414 Lkw-Ladungen beziehungsweise eine Vermeidung von 84.828 Lkw-Fahrten (Schnitt 2016/17)

Förderhöhe: 200 Euro pro Einzelwaggon, 50 Prozent der getätigten Kosten für Instandsetzung von Anschlussbahnen

Budget: Insgesamt rund zwei Millionen Euro 2020/21

