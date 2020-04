RTB Cargo Austria erhält Lizenz für Ungarn

Nach Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Österreich ist Ungarn das fünfte Land in dem die Güterbahn aktiv wird

Am 20.April hat die RTB Cargo Austria GmbH die Sicherheitsbescheinigung Teil B für Ungarn erhalten. Damit erfüllt das Unternehmen der RATH-Gruppe die Voraussetzungen um in Ungarn eigenständig Schienengüterverkehr zu betreiben.

Bereits heute ist Ungarn einer der wichtigsten Märkte für RTB Cargo, ein großer Teil der Lokflotte verfügt ebenfalls über eine Zulassung für Ungarn. Nun können zusätzlich zu den bewährten Kooperationen mit ungarischen Unternehmen weitere Leistungen auch in Eigentraktion angeboten werden.

Künftig wird die sich in Gründung befindliche RTB Cargo Hungaria Kft. mit Sitz in Györ bei der operativen Durchführung des Eisenbahnverkehrs in Ungarn unterstützend tätig sein. Die Leitung des Unternehmens werden Peter Schöberl und Wolfgang Pötter übernehmen.

Die RTB Cargo ist im europäischen Schienengüterverkehr aktiv und transportiert Waren grenzüberschreitend von den großen Seehäfen bis in das Hinterland Europas. Das Unternehmen der RATH-Gruppe ist in Rotterdam, Antwerpen sowie in Aachen und Salzburg mit eigenen Standorten vertreten.

www.rtb-cargo.de