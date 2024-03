Rotes Meer: Einbruch in der Containerschifffahrt

Der Konflikt im Nahen Osten verändert die internationalen Handelsrouten auf See.Die Anzahl an Containerschiffen, die das Rote Meer und den Suezkanal passieren, ist im Februar im Vergleich zum Januar abermals gesunken.Gleichzeitig hat sich das Aufkommen an Schiffen rund ums Kap der Guten Hoffnung vor Afrika verdreifacht.Gesamtwirtschaftlich und speziell für die deutsche Wirtschaft seien aber keine negativen Folgen zu erwarten, sowohl die Frachtraten nach Europa also auch die ankommende Warenmenge in der Nordsee stabilisierten sich.Dies geht aus dem jüngsten Update des Kiel Trade Indicators hervor.

