Rohstoffe werden Druckmittel, Lieferketten zum Risikofaktor

Beim VNL-Logistiktag in Linz diskutierten Fachleute über aktuelle und kommende Herausforderungen der Branche. Resilienz entsteht durch Netzwerke, nicht durch Abschottung.

Die Ära extrem kostengünstiger, aber anfälliger Lieferketten neigt sich dem Ende zu.Unternehmen, die ausschließlich auf Effizienz setzen, riskieren künftig Lieferengpässe, höhere Kosten und Wettbewerbsnachteile.Beim 33.Österreichischen Logistiktag des VNL im Design Center Linz wurde daher betont, dass Logistik heute eine zentrale Rolle für die Stabilität von Unternehmen, Industrie und Versorgungssystemen spielt.Mehr als 70 Fachleute präsentierten in Vorträgen und Praxisberichten Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen wie geopolitische Unsicherheiten, Rohstoffknappheit, Kostenschwankungen, Künstliche Intelligenz, Robotik und Digitalisierung.