Rohlig Suus Logistics erweitert Lagerfläche in Brünn

Das polnische Logistikunternehmen verfolgt das strategische Ziel ein wichtiger Akteur in Mittelosteuropa zu werden.

Mit einer neuen Investition stärkt Rohlig Suus Logistics seine Position auf dem tschechischen Markt.Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach umfassenden Logistikdienstleistungen in der Region erweitert das Unternehmen seine Lagerfläche in Brünn auf 12.500 m², was einer Vergrößerung von rund 50 Prozent entspricht.Bei der neuen Investition im GLP Park Brno Holubice handelt es sich um ein modernes Logistiklager mit einem Cross-Dock-Terminal auf einer Fläche von 4.200 m².