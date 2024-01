Rhenus Weserport errichtet erste Bahnumschlagsanlage

Umschlag für Nabaltec spart Kosten und gewährt durch die Lagerhaltung in Bremen Versorgungssicherheit.

Seit mehr als 25 Jahren sorgt Rhenus Weserport Bremen für einen professionellen Umschlag verschiedener Güter und Rohstoffe.Als Teil der Rhenus Gruppe fokussierte sich die Hafenagentur bisher auf den Umschlag von Hochseeschiffen auf den Straßentransport und Binnenschiffe.Für die jüngste Zusammenarbeit mit der Nabaltec AG aus Schwandorf baut das Unternehmen nun die bestehende Bahnanbindung in großem Stil aus.Die Infrastruktur im südlichsten Seehafen Deutschlands wird der Verladung von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid aus Verhüttungen im Ausland dienen.Aufgrund der hohen Energiekosten und der damit zu erwartenden Deindustrialisierung in Deutschland erweitert Nabaltec bei den für das Produktportfolio wichtigen Basisrohstoffen seine Bezugsmöglichkeiten auf Verhüttungen in ganz Europa, Brasilien und – je nach Kosten- und Qualitätssituation – weltweit.