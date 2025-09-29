Rhenus und Contargo lassen Hybridschiff vom Stapel

29.09.2025

„Mannheim I+II“ kombiniert fünf Euro-6-Dieselmotoren, die mit dem synthetischen Kraftstoff HVO100 betrieben werden, mit einem selbstladenden Batteriesystem.

Rhenus und Contargo lassen Hybridschiff vom Stapel Bild: Rhenus SE & Co. KG / Luftansicht der „Mannheim I“ vor der Mühlenweide und dem Festzelt
Vor kurzem haben die Rhenus Gruppe und der Logistikdienstleister Contargo im Duisburger Hafen den Hybrid-Koppelverband „Mannheim I+II“ feierlich getauft.Es ist das erste Schiff einer nach eigenen Angaben innovativen Baureihe und soll neue Maßstäbe für den nachhaltigen Gütertransport setzen.Mit dem neuen Antriebskonzept und einer vorgestellten modernen Fernsteuertechnik wollen die beiden Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung klimafreundliche und automatisierte Binnenschifffahrt leisten. Contargo-CEO Jürgen Albersmann, Projektpartner und Charterer des Hybrid-Koppelverbands: „Das Schiff ordnet sich perfekt in unsere umfassende Transformations- und Dekarbonisierungsstrategie für den trimodalen Containerverkehr ein und schließt die Lücke im verkehrsträgerübergreifenden, trimodalen und emissionsoptimierten Transport auf der Rheinschiene.“ Der 193 Meter lange Koppelverband „Mannheim I+II“ kombiniert fünf Euro-6-Dieselmotoren, die mit dem synthetischen Kraftstoff HVO100 betrieben werden, mit einem selbstladenden Batteriesystem.

