Rhenus: Kooperation im Segment Container

Seit Jahresanfang fließen die Geschäftsaktivitäten von NWL und DBR Hamburg in der Rhenus Partnership Hanse offiziell zusammen.

Die Norddeutsche Wasserweg Logistik GmbH (NWL) und die Deutsche Binnenreederei GmbH (DBR) Hamburg erklären ihren offiziellen Zusammenschluss im Containergeschäft.Die beiden Unternehmen unterstreichen mit diesem Schritt zum 1.Jänner 2024 ihre langfristige Zusammenarbeit und setzen als Rhenus Partnership Hanse auf eine noch intensivere strategische Partnerschaft.NWL, Marktführer im Containertransport per Binnenschiff in Bremen und Bremerhaven, und DBR Hamburg, Spezialist für den Transport von Gütern auf Binnenwasserstraßen, arbeiten als Teil der Rhenus Gruppe seit vielen Jahren auf Auftragsbasis zusammen.Für beide Seiten ist der Zusammenschluss der folgerichtige Schritt um die Partnerschaft im Rahmen des Containerhandlings zu formalisieren und gemeinsam in diesem Bereich unter dem Namen Rhenus Partnership Hanse zu firmieren.